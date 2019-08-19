Владимир Путин оценил любезность президента Франции

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в преддверии переговоров с Эмманюэлем Макроном отметил любезность президента Франции, который предоставил российской делегации место в тени, а сам сел на солнечной стороне.

Температура воздуха сейчас в регионе Франции, где проходит встреча, составляет более 30 градусов. "Господин Макрон так любезен, что посадил всю нашу делегацию в тень, а сам сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить", - заметил Владимир Путин в начале своего выступления.

Напомним, 19 августа проходит встреча лидеров России и Франции в форте Брегансон. Эмманюэль Макрон пригласил российского коллегу в свою летнюю резиденцию обсудить международные дела - Сирию, Ливию, Украину, Иран и безопасность в ЕС. В Париже не скрывают: встреча нужна именно в преддверии саммита "G7", которая состоится 24-26 августа в Биаррице.