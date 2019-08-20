Еще семь человек скончались от тепловых ударов в Японии

За неделю семь человек скончались, еще более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии.

Аномальная жара установилась в Стране восходящего солнца еще месяц назад. В ряде регионов столбики термометров поднимаются выше отметки +35 градусов. На прошлой неделе в префектуре Ниигата воздух раскалился до 40 градусов. В городе Тайнай днем было +40,7 градуса. Схожие показатели зафиксированы и в префектуре Ямагата.

Власти страны призывают население пить больше жидкости и как можно меньше времени находиться на улице. В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.