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20.08.2019 05:29
Рубрика: В мире

Еще семь человек скончались от тепловых ударов в Японии

За неделю семь человек скончались, еще более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии.

В Москву вернется 30-градусная жара
Шесть человек стали жертвами аномальной жары в США

Аномальная жара установилась в Стране восходящего солнца еще месяц назад. В ряде регионов столбики термометров поднимаются выше отметки +35 градусов. На прошлой неделе в префектуре Ниигата воздух раскалился до 40 градусов. В городе Тайнай днем было +40,7 градуса. Схожие показатели зафиксированы и в префектуре Ямагата.

Власти страны призывают население пить больше жидкости и как можно меньше времени находиться на улице. В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

В мире Восточная Азия Япония
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