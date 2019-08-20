Футболист ЦСКА Ефремов травмировал крестообразные связки

После игры было проведено обследование, по итогам которого врачи поставили неутешительный диагноз - разрыв медиальной и передней крестообразных связок. В ближайшее время Ефремов будет прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Реабилитация после этой травмы может занять очень продолжительное время. Точные сроки будут определены уже после операции.