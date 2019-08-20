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20.08.2019 14:42
Рубрика: Спорт

Футболист ЦСКА Ефремов травмировал крестообразные связки

Текст: Максим Домчев
В матче шестого тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА, завершившемся победой "красно-белых" 2:1 , полузащитник армейцев Дмитрий Ефремов получил тяжелую травму и был заменен еще в первом тайме.
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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После игры было проведено обследование, по итогам которого врачи поставили неутешительный диагноз - разрыв медиальной и передней крестообразных связок. В ближайшее время Ефремов будет прооперирован, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Реабилитация после этой травмы может занять очень продолжительное время. Точные сроки будут определены уже после операции.

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