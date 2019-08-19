В понедельник вечером в центральном матче шестого тура РПЛ "Спартак" встретится с ЦСКА.

Перед матчем с армейцами "красно-белые" на выезде обыграли "Ахмат" (3:1), а затем в Лиге Европы одержали волевую победу над "Туном" (2:1).

ЦСКА в прошлом туре чемпионата России не смог завоевать победу в игре с "Сочи" - 0:0. При этом в турнирной таблице армейцы опережают "Спартак" на два очка, занимая пятую строчку. "Красно-белые" с восемью очками идут на восьмом месте.

В прошлом сезоне ЦСКА разошелся миром со "Спартаком" на своем поле (1:1) и одержал победу в гостях (2:0).

Команда Олега Кононова в последних поединках значительно улучшила свою игру, к тому же удачно вписались новички. Нападающий Андре Шюррле стал фактическим лидером "красно-белых". ЦСКА, в свою очередь, уже четыре встречи подряд остается непобежденным. Однако проблем в игре армейцев хватает.

Изначально на встрече, которая пройдет на "Открытие Арене", должен был работать Алексей Еськов, но арбитр получил травму, поэтому РФС назначил Сергея Карасева на этот матч. Учитывая, что в чемпионате разгорелся очередной судейский скандал, Карасеву нужно действовать максимально объективно, чтобы к его работе не возникло вопросов.

Матч "Спартак" - ЦСКА начнется 19 августа в 20:00.