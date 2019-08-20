Замглавы ПФР Иванов освобожден от должности в связи утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с утратой доверия освободил с занимаемой должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Алексея Иванова. Распоряжение от 19 августа опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иванов был задержан сотрудниками ФСБ 10 июля по обвинению в получении особо крупной взятки. Следствие считает, что он течение трех лет он получил от частной структуры взятку на общую сумму не менее 4,4 миллиона рублей. Иванов свою вину признал.