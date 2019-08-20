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20.08.2019 10:00
Рубрика: Власть

МИД: Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности

Текст: Сергей Новиков
Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности, а испытание США крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызывает сожаление. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", - приводит слова высокопоставленного дипломата ТАСС.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Госдуме считают, что США заранее готовились к выходу из ДРСМД

"Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы", - прокомментировал Рябков недавний запуск Пентагоном новой ракеты. При этом замглавы российского МИД отметил, что Москва не поддастся на подобные провокации и намерена придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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