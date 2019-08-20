МИД: Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности

Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности, а испытание США крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вызывает сожаление. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все это вызывает сожаление, США очевидно взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", - приводит слова высокопоставленного дипломата ТАСС.

"Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы", - прокомментировал Рябков недавний запуск Пентагоном новой ракеты. При этом замглавы российского МИД отметил, что Москва не поддастся на подобные провокации и намерена придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности.