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20.08.2019 12:56
Рубрика: Экономика

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Текст: Марина Гусенко
Трудовой Кодекс (ТК) запрещает ограничивать права или устанавливать преимущества, не связанные с деловыми качествами работников. Об этом напомнили "РГ" в Минтруде России.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

При этом специалисты ведомства считают очень важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения.

Фото: iStock
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Но по Трудовому Кодексу, зарплата - это вознаграждение за труд. Она может зависеть от квалификации работника, сложности его труда, количества, качества и условий работы, которую он выполняет. И курение не может быть фактором, который бы учитывался при установлении систем зарплаты.

Вместе с тем, ТК позволяет работодателю так организовать трудовой процесс, чтобы перерывы не сказывались на нем отрицательно. И предусматривает возможность для работодателей по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени, создавая условия для здорового образа жизни сотрудников.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда Борьба с курением
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