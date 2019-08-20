Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Трудовой Кодекс (ТК) запрещает ограничивать права или устанавливать преимущества, не связанные с деловыми качествами работников. Об этом напомнили "РГ" в Минтруде России.

При этом специалисты ведомства считают очень важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения.

Но по Трудовому Кодексу, зарплата - это вознаграждение за труд. Она может зависеть от квалификации работника, сложности его труда, количества, качества и условий работы, которую он выполняет. И курение не может быть фактором, который бы учитывался при установлении систем зарплаты.

Вместе с тем, ТК позволяет работодателю так организовать трудовой процесс, чтобы перерывы не сказывались на нем отрицательно. И предусматривает возможность для работодателей по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени, создавая условия для здорового образа жизни сотрудников.