Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты

США намерены продолжить разрабатывать и испытывать обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты. Об этом заявил представитель Пентагона Роберт Карвер.

"Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы. США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", - заявил Карвер, чьи слова приводит ТАСС.

При этом в Пентагоне не согласились с претензиями России в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления выполнения своих обязательств Пентагон приступил к разработке крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", - заявил Карвер.