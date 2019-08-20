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Рубрика: В мире

Пентагон: США продолжат запускать баллистические и крылатые ракеты

Текст: Сергей Новиков

США намерены продолжить разрабатывать и испытывать обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты. Об этом заявил представитель Пентагона Роберт Карвер.

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты

"Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы. США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", - заявил Карвер, чьи слова приводит ТАСС.

При этом в Пентагоне не согласились с претензиями России в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления выполнения своих обязательств Пентагон приступил к разработке крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", - заявил Карвер.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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