Площадь лесного пожара на Канарах увеличилась вдвое

Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. За сутки авиация сбросила на очаги возгорания миллион литров воды, сообщает служба спасения. В борьбе со стихией задействованы сотни человек.

Ситуацию осложняют жара и сильные порывы ветра. В минувшие выходные из-за пожара были эвакуированы более четырех тысяч человек, проживавших в 40 населенных пунктах. Неделю назад был задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 55-летний мужчина.

По предварительной версии, причиной возгорания стало использование сварочного аппарата.