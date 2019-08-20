Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции

Водолазы подняли из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета, который загорелся и упал в море близ греческого курортного острова Порос. Об этом сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что все погибшие в результате катастрофы - мужчины. Ранее появилась информация, что на борту вертолета под управлением греческого пилота находилось двое россиян - женщина с ребенком.

В посольстве России в Греции сведений о пострадавших россиянах пока нет.

"Посольство РФ в Греции продолжает уточнять детали произошедшего. Мы обратились к местным властям с просьбой прояснить ситуацию", - приводит ТАСС слова пресс-атташе российского диппредставительства Василия Гаврилова. Он добавил, что дипмиссия держит данный вопрос на контроле.