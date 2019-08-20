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20.08.2019 16:14
Рубрика: В мире

Полицейские освободили заложников в Рио-де-Жанейро

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В Рио-де-Жанейро завершена операция по освобождению 37 заложников. Снайпер отряда полиции специального назначения выстрелил в похитителя, когда тот выходил из автобуса, ранее захваченного им на мосту, соединяющем Рио-де-Жанейро с крупнейшим пригородом Нитерой. Никто из заложников не пострадал.

"Операция успешно завершена. Нашей целью было сохранить все жизни, однако, к сожалению, он не оставил нам другого выбора. Нужно было стрелять в него, чтобы сохранить жизни заложников", - приводит слова пресс-секретаря военной полиции Рио-де-Жанейро Мауро Флиесса бразильский портал UOL. Он также сообщил, что похититель был вооружен игрушечным пистолетом.

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После того, как похититель отпустил шестого заложника, он вышел из автобуса и бросил куртку в сторону полицейских. Снайпер полицейского спецназа воспользовался этой возможностью и выстрелил в преступника. Очевидцы сообщают, что слышали шесть выстрелов.

Похититель заявлял, что является сотрудником полиции. Однако эта информация так и не была подтверждена. За три с половиной часа, в течение которых преступник удерживал заложников, он так и не выдвинул никаких требований. Он угрожал, что подожжет автобус, однако остается неизвестным, была ли при нем канистра с бензином, о которой он говорил полицейским. Ранее сообщалось, что помимо пистолета у похитителя с собой был электрошокер и нож.

Напомним, во вторник утром вооруженный человек, который назвал себя полицейским, захватил автобус с 31 пассажиром. Автобус направлялся в Рио-де-Жанейро из крупнейшего пригорода Нитерой. Движение по мосту через залив Гуанабара было перекрыто в оба направления.

В мире Южная Америка Бразилия
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