Посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян при крушении вертолета

Посольство России в Греции подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета около греческого острова Порос.

"На борту разбившегося вблизи острова Порос находились двое граждан России. Оба они, как и пилот, гражданин Греции, погибли", - приводит ТАСС слова пресс-атташе российской дипмиссии Василия Гаврилова. Дипломат отметил, что по линии консульского отдела посольства предпринимаются необходимые действия для решения вопроса о репатриации тел.

Ранее сообщалось, что небольшой вертолет следовал из курорта Галатас в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса. После того как воздушное судно задело линии электропередачи, соединяющие остров с материком, произошло возгорание. Пилот потерял управление, и вертолет упал в море и затонул. На самом острове пропало электричество.