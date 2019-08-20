Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Об этом политик заявил в ходе выступления в Сенате республики, сообщает ТАСС.

"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд", на этом заканчивается работа нашего правительства", - обратился Конте в ходе выступления в верхней палате итальянского собрания к одной из двух правящих партий.

"После завершения этого заседания я передам официально прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле", - пояснил премьер-министр.

Напомним, что правительственный кризис в Италии начался 8 августа, когда вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лига" - Маттео Сальвинии заявили об отсутствии парламентского большинства, которое было сформировано в марте 2018 года. Сальвинии призвал к проведению новых выборов. Вместе с тем, с учетом летней поры отпусков, обсуждение ситуации было отложено.