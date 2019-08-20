Президент Беларуси подверг критике работу правоохранительной системы

Карающий меч правосудия, по меткому замечанию местных обозревателей, был обращен 20 августа против серьезных недостатков в практической работе правоохранительной системы Беларуси. Именно об этом шла речь на совещании у главы государства с силовыми структурами страны, передает его пресс-служба.

Обращения граждан и правоприменительная практика, по мнению президента РБ, выявляют проблемы достаточно острые. Он напомнил, в частности, о дело главного инженера Минского завода колесных тягачей, который четыре года находился под следствием, а затем был отпущен из-за отсутствия состава преступления. Это, по словам Лукашенко, очень яркий пример работы как, по сути, так и по форме милиции и прокуратуры.

У людей, с сожалением констатировал президент, порой складывается впечатление, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. "Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы их не возбуждали. Некоторые офицеры в погонах "оборзели" до того, - возмутился Лукашенко, - что они должны быть изъяты из нашего общества прежде, чем те дела, которых они расследуют".

Серьезную критику оратора вызвали и факты применения "вершителями судеб", как он выразился, активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. "Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека лицом в пол, заломить руки, поломать несколько ребер, довести до сотрясения мозга - это как минимум", - с негодованием комментировал примеры оперативной работы президент.

И что вообще недопустимо в практике силовиков, добавил он, так это прямое давление на участников уголовного процесса. Даже судьям начинают угрожать: "Да мы вас будем прессовать!", - рассказал президент, возмутившись тем обстоятельством, что хотя его об этих фактах информируют, но соответствующие меры в отношении таких фигурантов не принимаются. Информировать главу государства, подчеркнул он, надо "по результатам принятых мер".

Подобные факты не имеют ничего общего с обеспечением законности, констатировал Лукашенко, предложив в ходе совещания выявить главные причины, вследствие которых подобное проявление беззакония становится возможным, определить, что необходимо предпринять, "чтобы не допустить в будущем нарушений прав граждан в стране".