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20.08.2019 18:57
Рубрика: Власть

Путин предостерег от разобщенности перед лицом глобальных угроз

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин осудил попытки пересмотреть причины Второй мировой войны и искажение исторических фактов. Приветственное послание главы государства в связи с открытием историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны" зачитал глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, передает ТАСС.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Владимир Путин назвал Вторую мировую войну величайшей трагедией для всего человечества. Она оставила "глубокие незаживающие раны в сердцах миллионов людей, отразилась на судьбах целых поколений", заметил он. "Поэтому события, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре внимания ученых, общественных и государственных деятелей", - подчеркнул президент.

Фото: AP Photo
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"К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны в угоду корыстным политическим и экономическим интересам, искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях", - констатировал глава государства.

Особое значение приобретают подлинные свидетельства той эпохи, архивные материалы, многие из которых представлены на выставке, часть - впервые. Путин назвал их "напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир", предостережением от "политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз". Президент уверен, что выставка будет содействовать сбережению исторической правды.

Власть Работа власти Госуправление Президент Вторая мировая война
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