Путин предостерег от разобщенности перед лицом глобальных угроз

Владимир Путин назвал Вторую мировую войну величайшей трагедией для всего человечества. Она оставила "глубокие незаживающие раны в сердцах миллионов людей, отразилась на судьбах целых поколений", заметил он. "Поэтому события, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре внимания ученых, общественных и государственных деятелей", - подчеркнул президент.

"К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны в угоду корыстным политическим и экономическим интересам, искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях", - констатировал глава государства.

Особое значение приобретают подлинные свидетельства той эпохи, архивные материалы, многие из которых представлены на выставке, часть - впервые. Путин назвал их "напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир", предостережением от "политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз". Президент уверен, что выставка будет содействовать сбережению исторической правды.