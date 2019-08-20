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20.08.2019 18:03
Рубрика: Общество

В Москве покажут главную архивную тайну XX века

Текст: Елена Новоселова
В выставочном зале федеральных архивов открылась экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны". Она охватывает период с момента прекращения существования Чехословакии в марте 1939 года до нападения Германии на Польшу 1 сентября. Это более 300 документов, почти половина их них - подлинные. Среди них - главная архивная тайна XX века, источник многочисленных политизированных заявлений и фейков - оригинал секретного протокола к Договору о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В своем интервью "РГ" накануне открытия выставки глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, заявил, что в таком объеме материалы, касающиеся пакта Молотова-Риббентропа и предвоенной ситуации в мире, никогда еще не выставлялись. По его словам, на сегодняшний день все политические и дипломатические документы по этой теме открыты, как и та часть архивов спецслужб, которая не вредит источникам информации.

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- Сегодня не лишнее будет напомнить, что именно наша страна внесла решающий вклад в разгром гитлеровской военной машины, в освобождение Европы от нацистов. А если бы в предвоенный период усилия удалось объединить, многочисленных жертв можно было бы избежать, - сказал, открывая выставку, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он же напомнил присутствующим слова великого русского историка Ключевского: "История наказывает за незнание уроков".

Министр отметил, что "в условиях, когда мировое сообщество сталкивается с опасными вызовами и угрозами страшны и вредоносны геополитические игры с нулевой суммой и тем более попытки установить глобальную гегемонию". По мнению Сергея Лаврова, необходимо вернуться к упорной работе по созданию в Евроатлантике и Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества суверенных государств.

О полезных уроках, которые необходимо извлекать из прошлого, говорил и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют сделать ряд важных исторических выводов. Один из них - нельзя выторговать безопасность у агрессора.

Знатокам истории небезынтересно будет увидеть телеграмму Гитлера Сталину с предложением принять Риббентропа с визитом в Москве и ответное письмо генерального секретаря ВКП (б). А специалисты особо выделяют трофейную французскую коллекцию: на многих документах до сих пор гриф "Secret". Но это не российские секреты: документы выставляются на законных основаниях. Дело в том, что по соглашением между Российской Федерацией и Французской Республикой 1992 года мы вернули эти трофейные материалы Франции, предварительно скопировав. Среди "французской коллекции" - переписка французского военного атташе в Польше Мюсса с военным министром Франции Даладье о возможности оказания помощи Польше, записки французского военного атташе в СССР Паласа о стратегической обстановке в Восточной Европе с оценками германской угрозы.

Фото: РИА Новости.
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Знакомство с этими материалами позволяют не предвзято оценить логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке, к примеру, во время англо-франко-советских политических и военных переговоров, проходивших в Москве в июне - августе 1939 года. Из этих бумаг видно: Великобритания и Франция долго уклонялась от заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а Польша заняла позицию категорического неприятия советских предложений.

Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу. Это директивы Верховного главнокомандования вермахта, протоколы совещаний Гитлера с руководством вермахта о задачах в будущей войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши, сведения о концентрации и передвижении германских войск.

- Нельзя допускать право сильного и нужно совместно защищать силу права, - сказала Временный поверенный в делах Германии в России Беата Гжески, которая тоже присутствовала на открытии выставки. - Сегодня люди в Германии и России несут большую ответственность за мир и благополучие на нашем континенте. И как бы это не было больно, обращать свой взор на общую историю необходимо.

Общество История Вторая мировая война
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