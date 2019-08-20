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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бакаев: Это пока не максимум. "Спартак" будет играть еще сильнее

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

Какие эмоции?

Зелимхан Бакаев: Эмоции самые позитивные. Все-таки победа. Тяжелая и важная.

За счет чего удалось переломить игру после неудачного первого тайма?

Зелимхан Бакаев: За счет установки тренера. Он нас настроил. Хотя настрой был сумасшедший, но сказались четыре игры за десять дней. Тренер сказал: "Еще! Еще! Давайте, через "не могу". И вышли и заслуженно победили. Контролировали весь второй тайм, создавали моменты.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
"Спартак" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ

Дым не мешал?

Зелимхан Бакаев: Нам он не мешал, но судья сказал, что он мешает VAR.

Из-за него арбитр даже остановил матч. Может это даже помогло "Спартаку": ЦСКА забил и потерял темп?

Зелимхан Бакаев: Кто его знает. Может, и помог. А, может, мы сами забили бы больше.

Как объяснить, что оба гола забил защитник?

Зелимхан Бакаев: Никак не объяснить. "Стандарты", контратака. Жиго хорошо начал, мы с Андре хорошо атаку разогнали, Шюррле великолепно Самуэлю мяч на голову "положил". Спасибо Жиго.

Вы этот маневр отрабатывали на тренировках?

Зелимхан Бакаев: Спонтанно получилось. Жиго, можно сказать, рискнул, агрессивно побежал. И был за это вознагражден.

Согласны, что Жиго провел фантастический матч?

Зелимхан Бакаев: Вся центральная ось провела фантастический матч. Жиго - само собой. Два гола в дерби - это фантастика.

Может, его в атаку перевести?

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Олег Кононов: Это прекрасно, что защитники забивают

Зелимхан Бакаев: Так он успевает и в защите, и в атаке.

Что случилось в эпизоде с голом ЦСКА?

Зелимхан Бакаев: Не успели накрыть Фернандеса. Ничего страшного, разберем. Сделаем все, чтоб побеждать увереннее.

Взрывы петард вас не пугали?

Зелимхан Бакаев: Конечно, нет. Мы к этому привыкли. Хотя я не так много играл за "Спартак".

"Спартак" уже в лидирующей группе…

Зелимхан Бакаев: Это только начало, все впереди.

Можно сказать, что черная полоса "красно-белых" позади?

Зелимхан Бакаев: Да, нам поспокойнее стало. Меньше стали давить. И пошло-поехало. Надеюсь, наши болельщики будут нас поддерживать несмотря ни на что. Это помогает. Думаю, результаты сами за себя говорят.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Вы сегодня играли без номинального форварда. Это было проблематично?

Зелимхан Бакаев: У нас на острие чемпион мира играет. О чем тут речь. Играть с ним одно удовольствие. Ты принимаешь мяч, а он уже рядом с тобой, помогает тебе.

Удивлены, что Шюррле так быстро вписался в состав?

Зелимхан Бакаев: Он игрок мирового уровня. Он нам очень помогает. Играть стало намного легче. Он помогает выйти из обороны, всегда подстраивается, отдает, уводит игроков.

А с Джорданом Ларссоном уже успели сыграться?

Зелимхан Бакаев: Он тоже хорошего уровня игрок, молодой. Будет прогрессировать. Это еще не наш максимум. Мы будем играть еще сильнее.

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