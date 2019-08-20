Число погибших в аварии под Тулой выросло до четырех

Тульская полиция уточнила количество погибших в аварии на трассе М-2 "Крым". По данным пресс-службы регионального главка МВД, в массовом ДТП четыре человека погибли и один получил травмы.

Первоначально сообщалось о двух погибших, водителях Kia Rio и ВАЗ-2114, а также двух пострадавших из Lexus. Позже в сгоревших "Жигулях" обнаружили останки погибшей пассажирки. Еще одна женщина - 84-летняя пассажирка Lexus RX - скончалась на руках у медиков.

Напомним, авария произошла на 202 километре трассы М-2 "Крым", на повороте в деревню Грумант. На трассе столкнулись четыре автомобиля - Kia Rio, ВАЗ-2114, Lexus RX и Volkswagen Crafter. Три машины полностью выгорели.

По последней информации, число погибших от возгорания автомобилей увеличилось до четырех человек. Это 60-летние водитель и пассажирка отечественной машины, 27-летний водитель Kia Rio и пенсионерка из Lexus RX.Получила травму водитель Lexus RX - 61-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она была отправлена домой. 58-летний водитель Volkswagen Crafter не пострадал.