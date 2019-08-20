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Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 17:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путешествие от Уфы до Санкт-Петербурга

Эксперты назвали города, в которых россияне хотели бы купить жилье
Текст: Ольга Игнатова
Москва и Санкт-Петербург - города, в которых по-прежнему самый высокий спрос на покупку жилья. По утверждению экспертов компании "Авито Недвижимость", именно в двух столицах россияне чаще всего искали жилье в течение года.
Люди тянутся туда, где создана наиболее комфортная среда обитания. Фото: РИА Новости Люди тянутся туда, где создана наиболее комфортная среда обитания. Фото: РИА Новости
Люди тянутся туда, где создана наиболее комфортная среда обитания. Фото: РИА Новости

На Москву приходится 1,07 процента от общего числа поисковых запросов квартиры. На Северную столицу - 1,01 процента. В первую пятерку предпочтительных для проживания городов также вошли Казань (0,67 процента от всех запросов), Краснодар (0,62 процента) и Уфа (0,59 процента). Наиболее привлекательными для внутренней миграции стали и такие города, как Ижевск (за год спрос на приобретение жилья там увеличился на 16,4 процента), Тюмень (увеличение спроса на 16,1 процента) и Омск (спрос вырос на 13 процентов). Также наиболее часто люди интересуются жильем в Ульяновске, Тольятти, Барнауле, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Иркутске, Волгограде, Новосибирске.

Фото: istock
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости

По оценке экспертов "Авито Недвижимость", за год стоимость жилья увеличилась по всей России, при этом в 15 из 23 крупнейших городов квартиры подорожали значительнее, чем в целом по стране (на 5,9 процента - до 58 871 рубля за квадратный метр). Самым дорогим городом в плане приобретения недвижимости традиционно осталась Москва - 206 359 рублей за квадратный метр. Особенно сильно выросли цены на квартиры за год в Казани (на 14,3 процента) и Санкт-Петербурге (на 11,3 процента), которые вошли в топ-3 по привлекательности. Также в лидеры по росту цен попали Тюмень (цены выросли на 11 процентов), Новосибирск (рост цен на 9,9 процента) и Иркутск (рост на 9,7 процента). Наиболее доступное жилье предлагается в Челябинске: за год цена там выросла только на 2,8 процента и составила в среднем 39 726 рублей за квадратный метр. Чуть более 40 тысяч рублей стоит "квадрат" в Тольятти и Саратове, 44 тысячи - в Омске, 47 тысяч - в Волгограде, 48 тысяч - в Воронеже, 49 тысяч - в Барнауле.

В ходе недавнего опроса "Ингосстраха" в 78 городах с населением более 250 тысяч человек, выяснилось, что в целом по стране наблюдается снижение интереса россиян к покупке недвижимости. В течение ближайших двух лет лишь 8 процентов семей из крупных и средних российских городов хотели бы приобрести квартиру, дом или дачу.

Наиболее привлекательными для внутренней миграции стали и такие города, как Ижевск, Тюмень и Омск

Самый высокий рост спроса на недвижимость отмечен в подмосковных городах - Подольске, Балашихе и Химках. По 12 процентов россиян хотели бы купить там жилье. Интересуются покупкой жилья россияне в Сургуте и Севастополе. А вот число россиян, готовых купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, практически перестало расти, следует из опроса. Только 0,3 процента семей, проживающих вне Москвы, рассматривает варианты приобретения квартиры в столице. Возможность перебраться в Москву не исключают жители Балашихи (0,9 процента), Химок (0,8), Подольска (0,7), Грозного, Владикавказа, Саранска, Орла, Чебоксар, а также города Иваново - по 0,3 процента в каждом.

Фото: iStock
В каких городах России студентам проще всего снять жилье

В то же время генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает рост цен на вторичную недвижимость: "По итогам года рост цен на рынке вторичного жилья может достигнуть 8-10 процентов, и это побьет показатели прошлого года - 6,5 процента".

Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко напоминает про закономерность между стоимостью жилья в конкретном городе и возможностями, которые открываются перед человеком, если он решит там поселиться. Чем больше перспектив для приложения труда, развития, самосовершенствования, тем выше и цены на недвижимость. Люди же, несмотря на дороговизну жилья, тянутся именно туда, где выше зарплаты и комфортнее условия для проживания. Но, в то же время, отмечает эксперт, глубокие исследования процессов миграции сложно провести на основании поисковых запросов. "Чем город больше, чем больше недвижимости там строится, тем больше и желающих ее купить, но при этом не понятно, интересанты - это жители данного города или приезжие", - отмечает Репченко.

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