Паралимпийцам, пострадавшим в ДТП под Тулой, купят новые коляски

Травмы, полученные в ДТП, не изменили планов членов парлимпийской сборной России. Спортсмены после восстановления продолжат подготовку к Чемпионату Европы по бочче, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ЧП произошло накануне в городе Алексин Тульской области. На улице Чехова, недалеко от учебно-тренировочной базы "Ока", где тренируется паралимпийская сборная страны, автомобиль сбил трех человек, передвигавшихся в инвалидных креслах.

Пострадавшими оказались члены паралимпийской сборной страны. Спортсмены получили незначительные травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Однако в ДТП были серьезно повреждены специальные коляски, необходимые для участия в соревнованиях. Глава региона распорядился купить необходимые коляски до отъезда спортсменов за внебюджетные средства.