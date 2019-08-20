Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как идут работы по возведению новой остановочной платформы "Сетунь", которая уже в ближайшее время войдет в состав МЦД-1. К лету следующего года эта станция должна превратится в крупный транспортно-пересадочный узел, которым будут пользоваться порядка 400 тысяч местных жителей.

"Продолжаем активно работать над проектами МЦД. Это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского и пригородного сообщения. По сути дела, наземное метро. Чем оно будет отличаться от существующих пригородных перевозок? Во-первых, это сквозное движение от пригорода до пригорода, от МКАДа до МКАДа без необходимости пересадок. Второй момент, это комфортный подвижной состав - примерно такой же, как поезда "Москва" и ряд других, которые сегодня готовятся на заводе. И я надеюсь, что в срок все поезда будут изготовлены", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что в рамках МЦД будет организована удобная интеграция с метрополитеном. Пересадки на метро будут для пассажиров бесплатными. Что касается стоимости проезда, то цена билета будет максимально приближена к столичному городскому транспорту.

"В конечном итоге это даст нам увеличение скорости движения пассажиров в полтора раза и на треть больше пассажирских мест в вагонах. Это, конечно, благоприятно скажется на транспортной ситуации и в Подмосковье, и в Москве, и на московском транспортном узле в целом", - пояснил Собянин.

В свою очередь, транспортные власти города прогнозируют, что с запуском МЦД пассажиропоток на станции "Сетунь" будет расти в геометрической прогрессии. Новое "метро" сделает Можайский район, где располагается остановочный пункт, плотнее интегрированным в транспортную систему Москвы.

"Это хоть и не большая станция, но она имеет очень важное значение - особенно в перспективе. По итогам 2018 года каждый день ей пользовалось 6400 человек. К запуску МЦД количество пассажиров сразу увеличится на 45% до 9400 пассажиров. А еще через несколько лет здесь будет более 20 тысяч пассажиров", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в районе станции проживает около 400 тыс. москвичей. МЦД даст им возможность перемещаться по городу на пригородных железнодорожных поездах во внутригородском сообщении. При этом тарифные решения будут опубликованы в ближайшее время - их должны озвучить в течение двух недель.

Заммэра также отметил, что по МЦД-1 будет перемещаться около 15 новых поездов "Иволга", имея в виду ультрасовременные модели второго поколения, которые только-только начали сходить с конвейера Тверского вагоностроительного завода. В целом же по МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск) будет курсировать 39 составов.

"Остальные поезда в течение трех лет будут заменены на новые перевозчиком - Центральной пригородной пассажирской компанией. То есть, через три года здесь будут ходить совершенно новые электрички", - уточнил Ликсутов.