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20.08.2019 22:26
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Цветные стройки

В Подмосковье появилось мобильное приложение для дольщиков
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 184(7942)
О том, как идет строительство жилья и социальных объектов, жители Подмосковья теперь могут узнавать не только из новостей по телевизору или отчетов чиновников, но и посредством собственного смартфона - в регионе запущен новый мобильный сервис "Подмосковные стройки", отражающий все этапы работ на любом строящемся объекте.

"Интенсивная стройка в Московской области идет на протяжении многих лет, при этом понять, в каком состоянии находится конкретный дом, жители не могли. Мы оцифровали все строящиеся многоквартирные дома, и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть, идут ли работы на объекте, сколько там строителей, на каком этапе они находятся", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на презентации мобильного приложения.

"Подмосковные стройки" будут полезны и дольщикам, и будущим покупателям жилья

Новое приложение размещено на платформе "Добродела", поэтому пользоваться сервисом можно, лишь зарегистрировавшись на этом портале.

"Подмосковные стройки" будут полезны не только дольщикам, но и тем, кто только задумывается о приобретении в области жилья или других объектов недвижимости", - уточняет начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Фото: iStock
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Все существующие стройки нанесены на интерактивную карту и обозначены разными цветами.

Синим обозначены объекты, где строительство еще не начато.

Зеленый - у тех, что строятся в соответствии с графиком.

Желтый цвет говорит о том, что на объекте есть проблемы, но отставание от графика не превышает 6 месяцев.

Ну а красный сигнализирует: обходи этот дом стороной! Здесь работы задерживаются более чем на 6 месяцев или вовсе прекращены.

И такими же цветами раскрашены все строящиеся социальные объекты.

Удобно: взглянул на строительный светофор - и все стало понятно. Дом, например, зеленый, а детсад во дворе - красный. Это значит, что застройщик жилье ставит в приоритет. И у потенциальных покупателей могут возникнуть проблемы с очередью в детсады. Или, скажем, дом желтый, а поликлиника синяя. Тоже сомнительный вариант: соцобъект в итоге может быть и не построен.

Помимо цветовой гаммы у каждой стройки в приложении есть и свой электронный "паспорт", где уточняется число рабочих и количество техники на объекте и сообщается обо всех проверках и выявленных ими нарушениях.

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На любую стройку пользователь может оформить бесплатную подписку - и ему будут приходить уведомления обо всех изменениях, происходящих на объекте.

В ближайших планах - добавить на карту строящиеся апартаменты и промышленные объекты и научить приложение читать QR-коды. Тогда всю необходимую информацию об объекте можно будет получить, наведя телефон на QR-код, размещенный на строительном щите - и не нужно искать эту стройку на карте. Все эти функции в приложение добавятся уже в этом году.

А еще Андрей Воробьев пообещал добавить в "Подмосковные стройки" видеотрансляции. Чтобы дольщики могли не просто читать о том, что на строительстве их дома заняты 40 рабочих, но и видеть, что эти рабочие есть не только в сопроводительной справке к объекту.

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