В Подмосковье появилось мобильное приложение для дольщиков

"Интенсивная стройка в Московской области идет на протяжении многих лет, при этом понять, в каком состоянии находится конкретный дом, жители не могли. Мы оцифровали все строящиеся многоквартирные дома, и теперь каждый, кто приобретает жилье, может видеть, идут ли работы на объекте, сколько там строителей, на каком этапе они находятся", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на презентации мобильного приложения.
Новое приложение размещено на платформе "Добродела", поэтому пользоваться сервисом можно, лишь зарегистрировавшись на этом портале.
"Подмосковные стройки" будут полезны не только дольщикам, но и тем, кто только задумывается о приобретении в области жилья или других объектов недвижимости", - уточняет начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Все существующие стройки нанесены на интерактивную карту и обозначены разными цветами.
Синим обозначены объекты, где строительство еще не начато.
Зеленый - у тех, что строятся в соответствии с графиком.
Желтый цвет говорит о том, что на объекте есть проблемы, но отставание от графика не превышает 6 месяцев.
Ну а красный сигнализирует: обходи этот дом стороной! Здесь работы задерживаются более чем на 6 месяцев или вовсе прекращены.
И такими же цветами раскрашены все строящиеся социальные объекты.
Удобно: взглянул на строительный светофор - и все стало понятно. Дом, например, зеленый, а детсад во дворе - красный. Это значит, что застройщик жилье ставит в приоритет. И у потенциальных покупателей могут возникнуть проблемы с очередью в детсады. Или, скажем, дом желтый, а поликлиника синяя. Тоже сомнительный вариант: соцобъект в итоге может быть и не построен.
Помимо цветовой гаммы у каждой стройки в приложении есть и свой электронный "паспорт", где уточняется число рабочих и количество техники на объекте и сообщается обо всех проверках и выявленных ими нарушениях.
На любую стройку пользователь может оформить бесплатную подписку - и ему будут приходить уведомления обо всех изменениях, происходящих на объекте.
В ближайших планах - добавить на карту строящиеся апартаменты и промышленные объекты и научить приложение читать QR-коды. Тогда всю необходимую информацию об объекте можно будет получить, наведя телефон на QR-код, размещенный на строительном щите - и не нужно искать эту стройку на карте. Все эти функции в приложение добавятся уже в этом году.
А еще Андрей Воробьев пообещал добавить в "Подмосковные стройки" видеотрансляции. Чтобы дольщики могли не просто читать о том, что на строительстве их дома заняты 40 рабочих, но и видеть, что эти рабочие есть не только в сопроводительной справке к объекту.