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20.08.2019 13:18
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Рыбинске нашли капсулу времени

Текст: Антон Валагин
Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска

При рытье траншеи в рыбинском парке на улице Черняховского экскаватор извлек из земли капсулу времени, заложенную в 1968 году. Ранее на этом месте стоял памятник Ленину.

Фото: iStock
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- Закладку сделали в 1968 году, когда создавался парк. Памятник несколько лет назад демонтировали и передали в городской музей Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли - лишь табличку, указывающую, что в земле оставлено послание от комсомольцев, - рассказали в администрации Рыбинска.

Машинописное послание комсомольцам 2018 года было запечатано в никелированную гильзу и хорошо сохранилось. Авторы, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода передают горячий комсомольский привет своим сверстникам из XXI века, говорят о "живом дыхании революции" и "героических 50 годах ВЛКСМ", шорохе целинных земель и "звездном" гуле Байконура.

И письмо, и капсулу передали в мэрию. Городским властям предстоит решить, где будут храниться находки - в музее Советской эпохи или историко-архитектурном.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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