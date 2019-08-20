В Рыбинске нашли капсулу времени

При рытье траншеи в рыбинском парке на улице Черняховского экскаватор извлек из земли капсулу времени, заложенную в 1968 году. Ранее на этом месте стоял памятник Ленину.

- Закладку сделали в 1968 году, когда создавался парк. Памятник несколько лет назад демонтировали и передали в городской музей Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли - лишь табличку, указывающую, что в земле оставлено послание от комсомольцев, - рассказали в администрации Рыбинска.

Машинописное послание комсомольцам 2018 года было запечатано в никелированную гильзу и хорошо сохранилось. Авторы, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода передают горячий комсомольский привет своим сверстникам из XXI века, говорят о "живом дыхании революции" и "героических 50 годах ВЛКСМ", шорохе целинных земель и "звездном" гуле Байконура.

И письмо, и капсулу передали в мэрию. Городским властям предстоит решить, где будут храниться находки - в музее Советской эпохи или историко-архитектурном.