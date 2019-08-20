Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России

Тульская полиция установила личность водителя, сбившего трех спортсменов из паралимпийской сборной России. Мужчина задержан и доставлен в Алексинский отдел МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый в наезде на трех спортсменов, передвигавшихся на колясках, оказался местным жителем. Ему 39 лет. Полиция установила, что он управлял машиной, несмотря на лишение прав. Установить личность водителя удалось с помощью номерного знака автомобиля, который остался на месте происшествия.

Напомним, ЧП произошло накануне в городе Алексин Тульской области. На улице Чехова, недалеко от учебно-тренировочной базы "Ока", где тренируется паралимпийская сборная страны, автомобиль сбил трех инвалидов-колясочников. Водитель с места ДТП скрылся. Полицией проводились оперативные мероприятия по установлению личности и местонахождения этого человека.

Травмы, полученные спортсменами, незначительные. После оказание медпомощи госпитализация им не потребовалась. Тем не менее, в настоящее время спортсмены находятся под наблюдением врачей.

Сейчас задержанный по подозрению в наезде на членов паралимпийской сборной находится в отделении полиции, куда был доставлен для выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение, подчеркнули в пресс-службе ведомства.