Жиго: В прошлом дерби я ошибся, когда нам забивали, а теперь забил сам

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго, оформивший победный дубль в матче с ЦСКА (2:1), поделился эмоциями от дерби.

"Это было невероятно. Я очень счастлив, что сумел забить. Но самое главное - это победа. Наши фанаты были великолепны, мы победили для них, - признался француз в эфире телеканала "Матч Премьер". - Помню, что в прошлом дерби с ЦСКА я ошибся, когда нам забивали. А сегодня сам забил дважды. И очень рад этому".

Комментируя свой первый гол, в котором Жиго подключился к контратаке, защитник отметил, что "можно сказать, это была интуиция. Так вышло. И я рад этому, ведь мы забили".

На счету Самуэля Жиго теперь три забитых мяча в Премьер-лиге.