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20.08.2019 11:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камчатская медведица вышла к людям, спасая детей от сородичей

Текст: Александр Ярошенко
Удивительный случай произошел на одном из кордонов Кроноцкого заповедника на Камчатке. Медведица стала кормить своих детенышей рядом со специальной металлической клеткой, из которой любопытные туристы наблюдают за рыбалкой косолапых.

- Здесь она и медвежата в относительной безопасности. Опытные медведицы знают, что если рядом люди, то меньше всего можно ожидать нападения медведя-каннибала. Они активно этим пользуются, на радость обалдевшим от счастья фотографам! - пояснила инспектор заповедника Лиана Варавская.

Несколько дней назад мне посчастливилось побывать на знаменитом Курильском озере. Оно считается самым большим в Юго-Восточной Азии природным нерестилищем нерки. Поэтому топтыгины со всего полуострова и спешат сюда на сытную трапезу. А тысячи туристов со всего мира приезжают сюда посмотреть на уникальную медвежью рыбалку.

Фото: iStock
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Медведи быстро нагуливают жир, ловко выхватывая из воды краснобокую рыбу. Встают на задние лапы, высматривают добычу, а потом резко бросаются всей тушей в воду. Когда рыба ускользает из медвежьих лап - недовольно рычат. Жалуются…

Звезда здешнего побережья - медведь по кличке Казанова.

- Здоровый самец, просто огромный. Ни одну самку не пропустит. Тут такие драки устраивает. Мы его порой стыдим, а он морду отвернет и уходит. Как человек, - смеясь рассказывают инспекторы заповедника.

Кордон Озерный огорожен электроизгородью, здесь каждый шаг под "конвоем". Медведи! По-другому нельзя…

Вертолет Ми-8 привез группу китайских туристов. Гостьи из Поднебесной громкими возгласами комментируют увиденное.

Лю Мин Си прилетела на Камчатку из китайского Гуанчжоу. Говорит, что давно мечтала побывать здесь, в первозданной природе. На мой вопрос о впечатлениях, отвечает одним словом: "Восторг!"

В заповеднике уже несколько лет реализуется специальный проект "Бурый медведь и человек - гармоничное соседство на юге Камчатки". По мнению сотрудников, он поможет людям лучше понять этих хищников, а хозяину тайги - терпимее относится к человеку.

Ученые отмечают, что тесное соседство человека и медведя меняет естественное поведение зверей. Они привыкают к постоянному присутствию людей.

При этом туристов и фотоохотников призывают ни на секунду не забывать, что это территория полностью принадлежит хищникам. Люди тут просто гости. И должны вести себя соответствующим образом.

В планах ученых гармонизировать отношения с медведями жителей поселков, расположенных на Юге Камчатки. Сегодня еще нередки случаи нападения зверей на людей, которые часто заканчиваются трагически.

Фото: iStock
Видео: На Камчатке медведь украл холодильник у охотников

Людей также пугают вспышки у медведей агрессии и каннибализма. Часто в этом винят рыбопереработчиков, дескать те ведут хищнический лов нерки, из-за которого звери остаются голодными. Но наука не согласна с такой точкой зрения.

- Каннибализм у медведей был всегда. Это в них заложено на генном уровне. Так, животные, чаще всего самцы, избавляются от будущих конкурентов. И достаток или недостаток рыбы, большой роли не играет. По нашим подсчетам в этом году в Курильское озеро зашло порядка одного миллиона семисот тысяч особей нерки. Этого количества хватает и животным, и человеку. Но рыба ведет себя очень непредсказуемо. Например, она неохотно выходит в реку Озерную, где привычно рыбачат медведи. Что касается именно нерки, то у нее сложная генетическая структура. Она до конца так и не изучена, - рассказала "РГ" заместитель директора Кроноцкого государственного заповедника Татьяна Гульбина.

А пока на Курильском озере проходит увлекательная, временами полная драматизма жизнь, ход которой режиссирует сама природа. В это действо вмешиваться бесполезно и даже вредно. Можно только наблюдать, учиться и делать выводы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край РГ-Фото
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