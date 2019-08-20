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20.08.2019 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лучший участковый Чукотки получил в подарок квадроцикл

Текст: Наталья Козлова

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил лучшему участковому Чукотки квадроцикл. Корреспонденту "РГ" в министерстве объяснили, что квадроцикл этот - служебный.

Торжественное вручение произошло в селе Канчалан. Напомним, что генерал полиции Владимир Колокольцев сейчас находится в рабочей поездке на Чукотске.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Село Калчалан находится в зоне ответственности старшего участкового уполномоченного полиции подполковника полиции Руслана Бейсембаева. Он один из лучших сотрудников уже много лет. А в 2017 году победил на региональном этапе Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый" и вышел в финал, где занял почетное третье место. Министр поблагодарил Руслана Бейсембаева за службу, пожелал ему новых профессиональных успехов и вручил квадроцикл.

По словам генерала, с учетом протяженности административного участка служебный квадроцикл станет незаменимым помощником для сотрудников полиции в ходе ежедневного патрулирования, выездов на места происшествий, проведения профилактических мероприятий.

"На участковых уполномоченных всегда лежит особая ответственность. К вам в первую очередь люди обращаются за помощью, рассчитывая на защиту своих прав. И здесь важны не только профессионализм, знание вверенной территории, но и возможность оперативно реагировать на поступающие сообщения", - сказал глава МВД России.

В этом году, как рассказали в МВД РФ в труднодоступные села Чукотки для участковых уполномоченных полиции в текущем году ожидается поставка еще восьми квадроциклов. Они просты в эксплуатации, имеют небольшой расход топлива, предназначены для поездок по автомобильным дорогам и по пересеченной местности, с успехом могут использоваться как в зимой, так и летом.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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