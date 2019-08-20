В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего. Кроме того, он ответит за то, что ударил полицейского, который бросился на спасение ребенка, сообщили в СУ СК по региону.

Как уже писала "РГ", резонансное ЧП произошло в Саранске накануне. Среди бела дня мужчина пытался выбросить свою грудную дочь с третьего этажа. Прибывшим сотрудникам полиции удалось пробраться на балкон и спасти ребенка. Девочка доставлена в больницу, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Задержанный мужчина ранее неоднократно судим, на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Проверяются различные причины и мотивы случившегося, в том числе ссора подозреваемого с сожительницей - матерью малолетней, - уточнили в СК. - Кроме того, следствием будет дана оценка действиям подозреваемого, ударившего сотрудника полиции во время пресечения его противоправных действий.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование продолжается.