В Омске возбудили дело о гибели десятилетнего мальчика

Пропавшего десятилетнего омича нашли мертвым. Ребенок, отдыхавший у бабушки на даче в садовом товариществе Фадино, исчез вчера, 19 августа.

По версии следствия, мальчик убежал на речку. Именно там последний раз его видели дачники.

- После обращения родственников ребенка в органы внутренних дел около 20 часов вечера тело мальчика было найдено с признаками утопления на берегу Иртыша на расстоянии около 500 метров ниже по течению реки, - сообщили в СУ СКР по Омской области. - Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин трагедии.