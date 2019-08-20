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20.08.2019 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Текст: Сергей Новиков
Передача данных с расположенных в России станций международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Во-первых, необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом", - прокомментировал Рябков сообщения о том, что Россия перестала передавать данные с нескольких мониторинговых станций. Слова дипломата приводит "Интерфакс".

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Замглавы российской дипломатии также подчеркнул, что временный технический секретариат подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ВТС ПК ОДВЗЯИ), координирующий эту работу, в своем мандате имеет исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В этой связи Рябков отметил, что инцидент в Архангельской области "не должен иметь никакого отношения к деятельности" временного технического секретариата.

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами, и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - напомнил замминистра.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет", - резюмировал Рябков.

При этом дипломат посоветовал СМИ, которые "раскручивают тему произошедшего инцидента, который не несет каких-либо экологический или иных рисков", озаботиться тем, "по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу".

"Причина одна - это линия Вашингтона на отказ от ратификации договора. Без американской ратификации, видимо, и другим странам, которые еще не сделали это и от позиции которых зависит вступление договора в силу, гораздо сложнее решиться на данный шаг. И мы призываем сосредоточиться именно на этих моментах, а не пытаться создавать некую сенсацию на пустом месте", - напомнил Рябков.

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