"Матч ТВ" покажет в прямом эфире встречу "Олимпиакос" - "Краснодар"

Телеканал "Матч ТВ" проведет прямую трансляцию первой игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Греции между "Олимпиакосом" и "Краснодаром". Встреча начнется в среду, 21 августа, в 22:00 по Москве. Просмотр также будет доступен на телеканале "Матч Премьер", а также на диджитал-ресурсах телеканала.

Тем временем главные тренеры команд уже провели пресс-конференции, где ответили на вопросы журналистов. Рулевой "Олимпиакоса" Педру Мартинш отметил, что шансы на выход в групповой этап у клубов равны, а его коллега Сергей Матвеев подчеркнул: главное для "быков" на выезде - забить хотя бы один мяч.

"У нас интересный, сильный соперник. Матч будет трудным. Тот факт, что "Олимпиакос" не пропускает уже в четырех встречах - это хороший показатель игры в обороне. Но мы постараемся забить завтра. Это одна из наших главных задач", - поведал Матвеев.

Добавим, что ответный матч между этими клубами в Краснодаре состоится в следующий вторник.