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20.08.2019 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели дело на авиадебошира, сорвавшего рейс из Израиля

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани полиция возбудила уголовное дело против авиадебошира, который пытался собственной головой разбить в лайнере иллюминатор. Из-за его поведения самолет совершил вынужденную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В аэропорту Минвод в двигатель самолета попала птица

Как уже писала "РГ", ЧП произошло 16 августа. Пилот лайнера, который следовал из Тель-Авива (Израиль) в Санкт-Петербург, сообщил диспетчеру аэропорта Краснодар, что на борту самолета находится пассажир, который агрессивно себя ведет, грубо отвечает на замечания экипажа, используя нецензурную лексику. Кроме того, мужчина пытался головой разбить иллюминатор.

После того как самолет из-за действий пассажира совершил вынужденную посадку в Краснодаре, авиадебошира задержал вызванный наряд полиции. Хулиганом оказался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области.

"На мужчину был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение сотрудникам полиции") и по решению суда назначен арест сроком на пять суток", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". На данный момент авиадебошир продолжает находиться под арестом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Дебоши в самолетах
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