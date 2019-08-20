В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую"

Во время съемок в Сочи популярного телесериала "Воронины" на пляже испольнительнице роли главной героини Екатерине Волковой пришлось вызвать "скорую медицинскую помощь" из-за того, что она на жаре почувствовала себя плохо.

Об этом звезда ситкома сообщила в своем аккаунте в "Инстаграме".

"С обеда смена, переходящая в ночную, - пишет она. - Началось все с грима. Гримваген нагрелся так сильно, что кондиционер не справлялся, жара началась страшная. Ладно, загримировалась, но, почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море. Вроде легче. Дальше два часа на солнце съемка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой! И тут мне стало нехорошо совсем - рвота, кое-что еще и скорая. Два укола, куча лекарств".

Затем Екатерина Волкова поблагодарила съемочную команду, признавшись, что они "и правда одна большая семья".

"А дальше мне стало легче, и я вернулась в кадр. Вот такая работа у актера, умри или выживи, но "Ворониных" сними. Смена закончилась в три ночи, в шесть вылет в Москву... По симптомам, похоже, все началось с теплового удара, который и спровоцировал и остальные недомогания", - продолжила актриса и попросила советов у подписчиков.

Кстати



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