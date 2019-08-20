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20.08.2019 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации

Текст: Юлия Мякишева

Первые пассажиры уже получили компенсации после того, как Airbus A321, которым они летели, аварийно приземлился на кукурузном поле вместо курортного города.

Началась подготовка к вывозу аварийно севшего А321 в Подмосковье

О начале выплат сообщается на официальной странице "Уральских авиалиний" во "ВКонтакте": "Выплата компенсации будет произведена на указанные пассажирами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления".

Также упоминается о том, что каждому гарантирована выплата в размере ста тысяч рублей. Всем пассажирам отправили письма о правилах получения денег.

Как уточняет "Интерфакс", выплаты получили уже 73 человека, остальные заявления находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, инцидент случился утром 15 августа. Пассажирский лайнер выполнял рейс Москва - Симферополь и на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После отказа техники, пилот Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта. Он осуществил приземление в ручном режиме, без шасси. В результате все пассажиры остались живы, но вот самолет ремонту не подлежит и будет утилизирован. Западные СМИ уже сравнили событие с чудом на Гудзоне. Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам. Наградил экипаж и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

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