Видео: Глава Екатеринбурга наградил экипаж севшего в поле А321

Глава Екатеринбурга встретился с экипажем лайнера А321 "Уральских авиалиний", совершившего на прошлой неделе аварийную посадку в Подмосковье. Командиру воздушного судна мэр Александр Высокинский вручил макет атомохода.

Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, градоначальник вручил героям почетные грамоты, а также передал командиру борта модель подшефного атомного крейсера "Екатеринбург" - он дислоцируется в городе Гаджиево Мурманской области.

- Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды, - отметил Александр Высокинский. Модель атомохода - это подарок от моряков Северного флота, которые также пригласили экипаж посетить крейсер в следующем году.

Напомним, рейс U6178, летевший по маршруту Жуковский - Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку почти сразу после взлета. Во время набора высоты самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя, из-за чего пилоты не смогли вернуться на полосу, и командир экипажа Дамир Юсупов принял решение посадить борт в кукурузном поле, находившемся неподалеку от аэродрома. Маневр проводили в ручном режиме при убранных шасси.

На борту самолета в тот момент находились 226 пассажиров. В ходе посадки травмы получили 78 человек, однако обошлось без жертв. Маневр летчиков уже успели сравнить с чудом над Гудзоном. Героизм пилотов оценило руководство страны. Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина были удостоены Ордена Мужества.