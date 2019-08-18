Специалисты ведут расшифровку и анализ записей черных ящиков A321

Черные ящики, речевой и параметрический, обследовали в научно-техническом центре МАК. Эксперты говорят, что они в надлежащем состоянии, то есть подтверждается наличие записей аварийного полета. В данный момент ведется расшифровка и анализ данных самописцев.

В работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также, в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции ИКАО, уполномоченный представитель французского бюро расследования (BEA), государства разработчика самолета и двигателей. К работе комиссии привлечены специалисты компаний производителей самолета и двигателей, авиакомпания "Уральские авиалинии" и другие.

Сразу после ЧП компания Airbus официально заявила о ситуации с посадкой A321. "Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку. Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов расследования", - говорится в сообщении.

Самолет "Уральских авиалиний" рано утром 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер стал терять высоту, и пилоты посадили машину без шасси на кукурузное поле рядом с аэропортом. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. На следующий день президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России, а бортпроводникам - орденов Мужества.

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, рассказал "РГ", что пилоты действовали правильно.

"Когда в наборе высоты экипаж обнаружил, что самолет столкнулся с птицами и отказал левый двигатель, а у правого упали обороты, командир принял единственно правильное решение: вернуться на аэродром на одном едва работающем. И это грамотное профессиональное решение он подтвердил потом еще раз: садиться без выпуска шасси, на "брюхо", - сказал Смирнов.

"Какие это дало колоссальные преимущества в данной ситуации? Когда выпущены шасси, то вероятны сильные механические повреждения конструкции самолета. А значит, повреждение топливных баков, выливание топлива, пожар. Это самое страшное, чего командир избежал. Он вручную посадил самолет, организовал четкую эвакуацию пассажиров по надувным трапам. Все это можно назвать чудом на уровне посадки нашего самолета на Неву или посадки американцев на Гудзон", - отметил он.