На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка

Ночью в Челябинске произошло ДТП, в котором пострадало 13 человек. 17-летняя пассажирка автобуса получила наиболее опасные травмы и скончалась.

Молодая девушка умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Челябинска.

Напомним, минувшей ночью на улице Блюхера мусоровоз КамАЗ столкнулся с попутным автобусом Peugeot, который ехал из Уфы в Нижневартовск. Машина опрокинулась. Девять человек были госпитализировали. Двое, включая девушку, находились в тяжелом состоянии.

Кстати

Пассажирам автобуса, попавшего в аварию, положены страховые выплаты. Ответственность перевозчика застрахована в компании "Согласие", где подтвердили готовность выплатить возмещение, если событие будет признано страховым случаем.

"Для получения выплат потерпевшим необходимо написать заявление в страховую и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и из медучреждения с указанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности", - уточнили в пресс-службе компании.