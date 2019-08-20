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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре возбудили дело об исчезновении уплывших на рыбалку школьников

Текст: Татьяна Воробьева

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух старшеклассников в Березовском районе, которые накануне уплыли на рыбалку на моторке. Пустую лодку нашли на реке Ляпин примерно в 10 километрах от села Саранпауль, сейчас спасатели прочесывают местность в поисках ребят.

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Хозяин лодки - житель этого населенного пункта - рассказал, что около 10 часов утра его сын 2003 года рождения со своим знакомым-сверстником отправились на рыбалку и до настоящего времени на связь не выходили.

"По факту пропажи подростков возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выехала в Саранпауль", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Ребят ищут полицейские, спасатели и местные жители.

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