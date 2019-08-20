Роналду признался, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании девушке

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" признался, что дал взятку модели Кэтрин Майорге, которая обвиняла футболиста в изнасиловании. По данным TMZ Sports, в 2010 году Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов.

История началась в 2018 году, после того, как в одном из изданий появилась публикация, в которой Майорга обвинила футболиста в изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе. Изначально девушка обратилась в полицию, но так и не смогла назвать преступника, а так же место, где все произошло. Стражам порядка не оставалось ничего другого, как прекратить расследование.

Совсем недавно прокуратура объявила, что из-за отсутствия каких либо доказательств дело против Роналду было закрыто. Девушка решила подать в гражданский суд, однако Роналду и его юристы предоставили документы, в которых указано, что стороны заключили мировое соглашение. Сам португалец признался, что Майорге в 2010 году было заплачено 375 тысяч долларов.