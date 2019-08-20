Россияне полюбили дизельные автомобили с пробегом

Не так давно "РГ" писала о том, что россияне отказываются от машин на тяжелом топливе. Но это касалось только новых автомобилей. С подержанными дела обстоят совсем иначе.

В целом по России спрос на дизельные автомобили с пробегом вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Как сообщают специалисты "Авито", средняя по стране цена на них увеличилась на 13% и достигла 987 000 рублей. В прошлом июле стоимость составляла 873 000 рублей.

Больше всего спрос на дизельные авто вырос в Красноярске (35%), Ульяновске (21%) и Краснодаре (15%). В Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде он, наоборот, упал на 9%, 6% и 6% соответственно.

Наиболее сильно "дизель" подорожал в Иркутске (37%), Екатеринбурге (31%) и Челябинске (21%). Единственный город, где средняя цена снизилась, а не выросла - это Самара.

В топ-5 самых популярных марок у россиян вошли: Volkswagen (14% от общего спроса), Mercedes-Benz (13%), Toyota (11%), BMW (8%) и Ford (7%). Сильнее всего среди них выросли цены на дизельные автомобили Mercedes-Benz (18%) и BMW (на 12%). Спрос наиболее сильно возрос на "дизели" Mitsubishi (16%), Toyota (13%) и Mercedes-Benz (12%).

Самыми дорогими из широко востребованных автомобилей являются BMW (средняя стоимость дизельного транспортного средства этого бренда составила 1 690 000 рублей). Второе место заняла Toyota (1 608 000 рублей), третье - Land Rover (1 478 000 рублей).

В десятке наиболее популярных моделей первое место занял Ford Transit (4,2% от общего спроса), следом идет Volkswagen Transporter (4,1%) и Toyota Land Cruiser (3,9%). Эти же модели наиболее часто предлагаются на продажу. При этом спрос и предложение на другие модели за год выросли более чем в 10 раз. В топе "трендовых" моделей Hyundai Grand Starex и Peugeot Traveler. Также за год в разы выросла популярность машин в ценовой категории до 500 000 рублей - Toyota Corolla Verso, Mercedes-Benz T1, Mercedes-Benz MB100, ГАЗель 2747.

Рекорд по цене принадлежит Bentley, который предлагался на "Авито" в июле 2019 в единственном экземпляре (9 230 000 рублей). Кроме того, один пользователь выставил на продажу раритетный Mercedes-Benz W189 за 8 000 000 рублей и еще 10 - BMW X7 по средней цене 7 862 222 рубля. Самыми дешевыми предложениями в июле 2019 стали Renault 9 за 23 000 рублей, Seat Malaga и Fiat Regata по 25 000 рублей.