Рост цен на топливо замедлился серьезно, но ненадолго

Текущие годовые темпы роста цен на бензин оказались в 2,5 раза ниже инфляции, следует из мониторинга Росстата. Прошлым летом ситуация была абсолютно противоположной: бензин дорожал почти в пять раз быстрее, чем повышался общий уровень цен в России. Однако нынешняя ситуация не повод рассчитывать на продолжение позитивной динамики: она обусловлена разовыми факторами и уже с осени участники рынка будут стараться компенсировать снижение динамики роста цен на топливо.

По данным Росстата, в июле 2019 года цены на бензин выросли на 1,8 процента по сравнению с июлем 2018 года. Общая инфляция за тот же период составила 4,6 процента. Год назад динамика была кардинально другой. В июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года цены на бензин росли на 11,8 процента, многократно опережая годовую инфляцию, которая на тот момент находилась на отметке 2,5 процента.

В прошлом году динамика цен на бензин по сути выступила одним из драйверов летнего ускорения инфляции: так, она параллельно с ослаблением рубля перевесила сезонное снижение цен на свежие овощи и фрукты, из-за чего не случилась в целом традиционная для августа дефляция. В этом же году сезонная дефляция была зафиксирована уже на последней неделе июля: фактор опережающего роста цен на топливо исчез, а сезонные фрукты и овощи появились на прилавках несколько раньше обычного.

В июле 2019 года замедлению темпов роста стоимости бензина в рознице способствовали несколько факторов, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Первый - это снижение стоимости нефти на мировом рынке. В начале июля цены на нефть достигали почти 65 долларов за баррель, однако потом рост сменился спадом и цены колебались в диапазоне 57-61 доллар за баррель. Несмотря на то, что стоимость сырья в сравнении со стоимостью переработки, транспортировки, расходами на уплату акцизов и налогов, закладываемых в цену для конечного потребителя, не оказывает столь же существенного влияния на розницу, можно говорить о том, что дешевая нефть сыграла на руку автомобилистам, указывает Пахомов.

Снижение цен на нефть и летний пик отпусков заметно сдержали рост цен на бензин

Кроме того, пик сезона отпусков традиционно негативно отражается на продажах топлива в рознице, поскольку значительная часть россиян перебирается за город и не использует автомобили каждый день, другие и вовсе уезжают за рубеж, напоминает аналитик.

Свою роль в сдерживании роста цен на топливо сыграл демпфирующий механизм, по которому компенсации нефтяникам из бюджета стали выше. По подсчетам независимого эксперта Виктора Костюкова, по итогам июля производители бензина Аи-92 получат налоговый вычет, который практически полностью компенсирует нефтяникам прибыль, формально упущенную из-за поставок на внутренний рынок вместо экспорта.

При этом, по словам Пахомова, риски, связанные с высокой степенью неопределенности по дальнейшим действиям правительства по сдерживанию цен на топливо, риски наращивания экспорта нефтепродуктов в ущерб внутреннему рынку, не говоря о начале уборки урожая и завершением летнего сезона отпусков, формируют достаточно высокую напряженность. "Скорее всего, снижение динамики роста цен на топливо в июле-августе будет компенсироваться участниками рынка уже начиная с сентября, и, скорее всего, до конца года рост цен продолжится", - полагает Пахомов.