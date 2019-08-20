Штрафы с дорожных камер могут разрешить не оплачивать

Российских автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать штрафы за нарушения Правил дорожного движения и парковки, если их не уведомили об их назначении должным образом. Подразумевается, что информация о выписанном штрафе в течение 10 суток после нарушения в обязательном порядке станет появляться на интернет-портале "госуслуги".

Если же по каким-то причинам в десятидневный срок автолюбителя не уведомят о штрафе, в будущем его можно будет не оплачивать. Новый порядок оплаты дорожных штрафов предусмотрен законопроектом, подготовленным группой депутатов Госдумы.

Несвоевременные уведомления лишают возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой

Как сообщил "Российской газете" один из авторов проекта закона депутат Ярослав Нилов, вскоре документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Согласно тексту законопроекта, информацию о привлечении к административной ответственности автовладельца необходимо будет размещать на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личном кабинете нарушителя. Причем с обязательным указанием даты размещения информации о назначении штрафа. Дело в том, что в последнее время автовладельцы стали обнаруживать у себя в личных кабинетах уведомления о старых штрафах. "Появилась устойчивая тенденция получения уведомлений о наложении штрафов за нарушения, зафиксированные полгода, год или даже три года назад", - говорится в пояснительной записке.

При этом, отмечают авторы законопроекта, в установленный действующим законодательством срок автовладельцам не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа.

Такой порядок не позволяет водителям воспользоваться возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством.

Предлагается, если сообщение на портале госуслуг не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности. Поправки следует внести в статью 2.6.1. КоАП, которая дает основания привлекать водителей к ответственности за правонарушения в области дорожного движения и благоустройства территории на основании данных фото- видеофиксации.

Депутат Нилов выразил благодарность координатору сообщества автомобилистов "Синие ведерки" Петру Шкуматову за то, что была обозначена проблема с появлением в личных кабинетах старых штрафов.

В "Синих ведерках" подтвердили, что подкинули идею депутатам для разработки актуального для автолюбителей законопроекта. "По следам наших публикаций. Помните, мы просили вас прислать нам штрафы, которые неожиданно появились у вас в госуслугах как неоплаченные, несмотря на то, что вы были про них даже не в курсе? То есть вылезли как черт из табакерки. Так вот, докладываем: к нам пришло огромное количество ваших штрафов. Мы даже всем ответить не смогли, такой завал. Это сотни случаев. Мы даже не ожидали, что проблема носит такой массовый характер".

Решать проблему индивидуально по каждому штрафу просто невозможно, у активистов не хватает рук даже ответить на этот весь поток. В связи с чем возникла идея изменить ситуацию системно. То есть в форме документа, имеющего силу закона. Поддержать идею вызвался депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.