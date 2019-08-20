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20.08.2019 14:20
Рубрика: Происшествия

СМИ: Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову предъявили обвинение в окончательной редакции.

По информации источника ТАСС, им добавили два эпизода мошенничества. В итоге сумма ущерба по делу увеличилась до 11 миллиардов рублей.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь - девять", - заявил источник.

Он также сообщил, что с обвинением следователь ознакомил Магомедовых 19 августа. А в среду, 21 августа, планируют объявить об окончании следствия.

Братья Магомедовы, а также третий фигурант дела о хищении бюджетных средств, Артур Максидов, были задержаны 30 марта 2018 года в Москве во время масштабной операции ФСБ и МВД. Одновременно прошли обыски по 170 адресам в 25 регионах России - в Москве, Подмосковье, Калининграде, Дагестане и в других регионах.

Помимо мошенничества в особо крупных размерах и хищений Магомедовых подозревают в организации организованного преступного сообщества и участии в нем, что грозит им вплоть до пожизненного срока.

Магомеду Магомедову также инкриминируются незаконное приобретение и хранение оружия. Свою вину братья отказываются признавать.

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