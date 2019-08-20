СМИ: Трамп назначит послом США в России заместителя Помпео

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом страны в России Джона Салливана, первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

В соответствии с установленной процедурой, для занятия этой должности Салливану необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей. При этом, как отмечает издание, Салливан не имеет большого "опыта дипломатического взаимодействия с Москвой".

Ранее Салливан принимал участие в российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности.

Действующий посол США в Москве Джон Хантсман в начале августа подал Трампу прошение об отставке. Предполагается, что он покинет свой пост 3 октября. На должности главы дипмиссии США в России Хантсман находится с октября 2017 года.