СЕ поддержал заявления Путина и Макрона по стабилизации обстановки на Украине

Совет Европы выступил с поддержкой заявлений президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Турбъерна Ягланда Дэниел Хольтген.

"Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Ягланд полностью поддерживают процесс", - прокомментировал Хольтген на своей странице в Twitter заявления российского и французского лидеров о возможности возобновления переговоров в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на Украине.

Напомним, что накануне Макрон в ходе встречи с Путиным заявил о стремлении в ближайшее время придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу "нормандского формата". Одновременно глава Франции добавил, что кроме безопасности будет необходимо затронуть вопрос политического процесса на юго-востоке Украины. Путин в свою очередь заявил, что альтернативы "нормандскому формату" нет.