Toyota представила 10-местный минивэн

Презентация 10-местного минивэна Majesty провела Toyota. Модель представляет собой люксовую версию нового Hiace, однако в модельной линейке будет стоять между обычным вэном с этим названием и премиальным Alphard.

Отличить Majesty можно богатому хрому в радиаторной решетке, другим бамперам, светодиодной оптике и низкопрофильной резине. Уже в "базе" у машины девять подушек безопасности, два кресла особой комфортности с электрическим приводом и поддержкой для ног, климатическая установка и адаптивный круиз-контроль.

Весь салон отделан кожей и украшен деревянными вставками, на полу ворсовая обивка. Правда, на последнем ряду в Toyota явно сэкономили - здесь четыре узких места на фоне общего великолепия салона кажутся слишком простыми.

Фото: Пресс-служба Toyota

Majesty получил от Hiace турбированный дизельный мотор 2.8 1GD-FTV, выдающий 163 л.с. и 420 Нм. Но в паре с ним работает 6-ступенчатый "автомат". Привод исключительно задний. При этом у новинки задняя подвеска оказалась пружинной, а не рессорной, а вот неразрезной мост инженеры сохранили.

Цены на Toyota Majesty пока названы только в Таиланде - это диапазон от 1 799 000 до 1 999 000 бат. В пересчете на рубли - 3,9-4,3 млн рублей. Уже во второй половине сентября заказы на новинку начнут принимать и в России. Правда, не как Majesty, а как роскошный Hiace. Очевидно, она будет стоить дешевле Alphard (4,77 млн).