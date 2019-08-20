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20.08.2019 08:44
Рубрика: Коммерческий транспорт

Toyota представила 10-местный минивэн

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

Презентация 10-местного минивэна Majesty провела Toyota. Модель представляет собой люксовую версию нового Hiace, однако в модельной линейке будет стоять между обычным вэном с этим названием и премиальным Alphard.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Отличить Majesty можно богатому хрому в радиаторной решетке, другим бамперам, светодиодной оптике и низкопрофильной резине. Уже в "базе" у машины девять подушек безопасности, два кресла особой комфортности с электрическим приводом и поддержкой для ног, климатическая установка и адаптивный круиз-контроль.

Весь салон отделан кожей и украшен деревянными вставками, на полу ворсовая обивка. Правда, на последнем ряду в Toyota явно сэкономили - здесь четыре узких места на фоне общего великолепия салона кажутся слишком простыми.

Фото: Пресс-служба Toyota

Majesty получил от Hiace турбированный дизельный мотор 2.8 1GD-FTV, выдающий 163 л.с. и 420 Нм. Но в паре с ним работает 6-ступенчатый "автомат". Привод исключительно задний. При этом у новинки задняя подвеска оказалась пружинной, а не рессорной, а вот неразрезной мост инженеры сохранили.

Цены на Toyota Majesty пока названы только в Таиланде - это диапазон от 1 799 000 до 1 999 000 бат. В пересчете на рубли - 3,9-4,3 млн рублей. Уже во второй половине сентября заказы на новинку начнут принимать и в России. Правда, не как Majesty, а как роскошный Hiace. Очевидно, она будет стоить дешевле Alphard (4,77 млн).

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