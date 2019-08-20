Объем мировой индустрии развлечений до 2023 года будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 4,3 процента и через четыре года достигнет 2,6 триллиона долларов (по итогам 2018 года его объем составил 2,1 триллиона).

Основными трендами развития этого сектора глобальной экономики станут продолжающаяся цифровизация и персонализация продуктов и услуг, активный рост пользовательского потребления контента с мобильных устройств, а также формирование крупных цифровых экосистем в партнерстве с традиционными бизнесами (телеком, банки), обладающими большими абонентскими базами.

По оценке аналитиков, 5G принесет дополнительную прибыль до 3,5 триллиона долларов при использовании в различных индустриях к 2035 году

Дополнительным импульсом для рынка может стать полноценное коммерческое внедрение различных технологий, например, 5G, интернета вещей и анализа больших данных, прогнозирует PwC в своем исследовании "Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019-2023 годы" (есть у "РГ").

Снижение темпов роста традиционных сегментов медиаиндустрии связано в первую очередь с активным расширением предложения контента в цифровой среде и миграцией аудитории в сторону потребления медийного контента онлайн. Цифровизация вынуждает представителей классических медиа адаптироваться и смещать фокус своей деятельности в онлайн-пространство.

"Выход традиционного сегмента медиа в цифровое пространство характерен и для российского рынка. Отечественные медиакомпании традиционного сегмента формируют стратегии развития, учитывающие в первую очередь инициативы перехода "в цифру". Более того, медиахолдинги осуществляют активное присоединение или формирование собственных цифровых активов", - отмечает директор PwC Григорий Сидоров.

Мир становится все более и более мобильным. Доходы от рекламы в мобильном интернете превысили доходы от рекламы в проводном интернете в 2018 году. Уже сейчас доля мобильного интернет-трафика в общем объеме составляет 76 процентов, а к 2023 году она, согласно прогнозам, увеличится до 83 процентов.

Повсеместное появление сетей 5G, которые смогут обеспечить еще большую скорость подключения к интернету и передачи данных, сопоставимую с фиксированным широкополосным доступом, станет дополнительным драйвером развития мобильного сегмента. Эффект будет ощущаться по всей цепочке создания стоимости в медиаиндустрии в течение следующего десятилетия и коренным образом изменит доступ потребителей к контенту и взаимодействие с ним. Например, это коснется не только кино и сериалов, но и спортивных трансляций, игр и, конечно, дополненной реальности. В равной степени многие телекоммуникационные, технологические и медиакомпании воспользуются промышленным запуском сетей 5G, чтобы пересмотреть свои контентные в широком смысле стратегии развития, отмечают аналитики PwC.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Березина

"Можно провести параллель с появлением 4G, и как этот стандарт в конечном итоге повлиял на нашу повседневную жизнь. Трудно представить, как мы жили без возможности получить любую информацию в любое время, как заказывали такси, еду, смотрели фильмы, и иметь доступ к мобильному банкингу, - отмечает Дмитрий Конарев, ведущий эксперт беспроводных технологий Huawei в России. - Именно появление новых возможностей в передаче данных подстегнуло все индустрии начать использовать это в своей деятельности. Появились смартфоны, а вместе с ними приложения для удобства использования разного рода сервисов. Так и с 5G. Вероятнее всего, мы даже не можем сейчас представить, что смогут создать с помощью него через два-три года. Пока в ближайшей перспективе видится продолжение возможностей стандарта 4G, но с гораздо лучшим качеством (например, видеоуслуги с переходом на VR-возможности - высокие скорости и минимальная задержка в 5G смогут это обеспечить). Тем не менее основной целью стандарта 5G является значительная трансформация различных индустрий. Беспилотный транспорт, интеллектуальная логистика, умное производство, телемедицина, дистанционное образование, сельское хозяйство, водное хозяйство, электрические сети и многое другое. На данный момент мы видим около 70 различных вариантов использования возможностей 5G в разных отраслях. По оценке аналитиков, использование 5G принесет дополнительно прибыль до 3,5 триллиона долларов при использовании в различных индустриях к 2035 году".

Процесс развертывания 5G в мире идет намного быстрее, чем в свое время развертывание 4G. По подсчетам Qualcomm, в течение года с появления первой коммерческой сети 5G более 20 мобильных операторов запустят собственные сети пятого поколения, и примерно такое же количество OEM-производителей выпустит свои 5G-устройства. Для сравнения, за тот же период с начала развертывания 4G свои сети ввело в эксплуатацию всего четыре мобильных оператора, а устройства выпустили только три OEM-производителя.

Из условных минусов стандарта - высокие требования к частотному ресурсу, которого должно быть очень много. "Для реализации полноценных возможностей стандарта на оператора должно в идеале приходиться минимум 100 МГц в низких диапазонах (в диапазоне частот до 6ГГц) и порядка 800 МГц в миллиметровом диапазоне (например, в диапазоне частот 26/28 ГГц). Решение частотного вопроса должно быть приоритетным при начале развертывания сетей пятого поколения", - указывает Дмитрий Конарев.

"Повсеместное проникновение сетей нового поколения позволит обеспечить сверхвысокие скорости передачи данных при существенном увеличении емкости сетей и уменьшении времени задержки. Подобная инфраструктура открывает дополнительные возможности для появления новых моделей использования и получения не только развлекательного, но и делового контента самым широким кругом пользователей. С каждым годом внедрения новых технологий себестоимость бита передаваемой информации в сетях 5G будет снижаться, что позволит обеспечить дальнейшее улучшение качества и персонализацию оказываемых услуг. При своевременной гармонизации спектра и передаче двух критически важных диапазонов операторам - n78 (3.3-3.8 ГГц) для обеспечения широкого покрытия и n257 (26.5-27.5 ГГц) для увеличения емкости в зонах активного использования embb в мегаполисах - Россия ничем не будет отличаться от других стран. Выделение другого диапазона для покрытия - n79 (4.8-4.9 ГГц ) не предполагает широкой поддержки мировой экосистемой производителей инфраструктурного и терминального оборудования, что приведет к очевидному отставанию России от других стран, активно строящих сети в диапазоне n78 с этого года, - считает Юлия Клебанова, вице-президент по развитию Qualcomm Europe. - Диалог о передаче спектра 3.3-3.8 ГГц в России идет давно. В мире уже давно найдены способы решения этой проблемы: например, если какие-то, занятые на сегодня широкие участки n78 используются спорадически, если постоянно используются только узкие полосы - в качестве решения принимаются модели совместного или приоритетного использования, так же как и перенос ряда пользователей в другие диапазоны. Подобного рода решения вполне применимы и в России".

Российская индустрия развлечений и медиа, одна из самых динамично развивающихся в Европе, по итогам 2018 года продолжила рост. Положительное влияние на рынок оказало проведение чемпионата мира по футболу. Несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны азиатских и африканских рынков, положение российской медиаиндустрии в мире останется стабильным: в 2023 году ее доля в общем объеме мирового рынка составит 1,1 процента с 14-м местом по размеру.

Общий объем российской индустрии развлечений и медиа в 2018 году составил 21,7 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше значения предыдущего года. Согласно прогнозу, по итогам 2019 года объем рынка достигнет 23,6 миллиарда долларов. Ожидается, что до 2023 года среднегодовой темп роста рынка составит 6,4 процента (мировой показатель - 4,3 процента), а общий объем российской медиаиндустрии превысит почти 30,5 миллиарда долларов.

В пятилетней перспективе уровень проникновения мобильного интернета в России достигнет 85 процентов, а доля мобильного трафика в общем объеме потребления контента - 92 процентов. Будет расти и число пользователей, для которых смартфон станет единственным интернет-каналом. Рост объема данных об аудитории и ее предпочтениях, получаемых со все большего числа устройств и датчиков, будет способствовать дальнейшей персонализации продуктов и рекламных предложений.

Данные потребителей уже представляют собой отдельный самостоятельный рынок, а изучение клиентской аудитории становится все более комплексной технологической задачей. Именно конечные потребители всегда являлись драйвером индустрии развлечений и медиа, поэтому игроки рынка будут и дальше стремиться внедрять инновации с прицелом на глубокие и тонкие настройки персонализации.

Доля рекламных доходов всех сегментов составляет примерно треть от общего объема выручки индустрии развлечений и медиа - 7,4 миллиарда долларов. Большую роль в росте выручки сыграло проведение чемпионата мира по футболу. Ожидается, что рекламная выручка медиаиндустрии будет расти в среднем на 5,7 процента в год, в первую очередь благодаря цифровой рекламе, и достигнет к 2023 году почти 9,7 миллиарда долларов.

Крупнейшими по объему сегментами медиаиндустрии останутся рынки телевизионной рекламы, интернет-рекламы и видеоигр. При этом наиболее стремительное развитие в ближайшие пять лет будут демонстрировать инновационные сегменты виртуальной реальности, киберспорта и OTT-сервисов (среднегодовой темп роста - 30,7, 19,8 и 11,5 процента соответственно). Этот рост во многом объясняется "эффектом низкой базы", о чем свидетельствует прогнозный совокупный объем сегментов к 2023 году - 459 миллиона долларов, или 1,6 процента от общего объема индустрии. Тем не менее инвесторы и крупные медиакомпании уже совершают первые шаги, приобретая успешные сервисы и технологии или запуская собственные проекты, подчеркивают аналитики PwC.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"