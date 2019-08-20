В Госдуме оценили встречу Путина и Макрона

"Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в форте Брегансон стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики", - приводит его слова ТАСС.

Депутат напомнил, что президенты обсудили вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации "Нормандского формата" для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. "Это все крайне важно для мировой стабильности и безопасности", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он также отметил, что Россия поддерживает стремление французского руководства к строительству "большой Европы" от Лиссабона до Владивостока, но для реализации этих планов "предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем европейском континенте". "И, конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана", - добавил глава международного комитета ГД. При этом он считает Франция одной "из передовых европейских держав", которая могла бы стать "флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза".