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Рубрика: Легковые авто

В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов в некоторых случаях

Текст: Галина Мисливская
Если информация о штрафе не размещена на портале госуслуг в течение 10 дней, то такой штраф можно не платить, считают во фракции ЛДПР в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа депутатов во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым подготовила соответствующий законопроект, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу фракции.

Фото: iStock
Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что водителям нередко приходится оплачивать старые штрафы "за административные правонарушения, совершенные ими достаточно давно: полгода, год или даже три года назад". Это при том, что в установленный законом срок им не были направлены экземпляры постановлений по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Депутаты предлагает внести изменения в статью 2.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, чтобы информация о привлечении к административной ответственности поступала в личный кабинет водителя на портале госуслуг с указанием даты ее размещения.

В случае если такая информация не размещена в течение 10 дней со дня фиксации административного правонарушения, водитель освобождается от административной ответственности.

Принятие такой нормы "позволит владельцу транспортного средства своевременно быть проинформированным о совершенном правонарушении водителем его транспортного средства, позволит владельцу транспортного средства освободиться от ответственности либо воспользоваться предусмотренной в КоАП РФ возможностью уплаты административного штрафа со скидкой, а также своевременно выявлять несанкционированное использование регистрационного знака своего автомобиля другим транспортным средством", считают авторы законопроекта.