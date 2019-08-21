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21.08.2019 09:23
Рубрика: В мире

Актер Тим Рот удостоился "Почетного сердца Сараево"

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Тим Рот. Фото: пресс-служба SFF Тим Рот. Фото: пресс-служба SFF
Тим Рот. Фото: пресс-служба SFF

Специальным гостем юбилейного 25 Международного кинофестиваля Sarajevo Film Festival - SFF, проходящего в столице Боснии и Герцеговины, стал британский актер и кинорежиссер Тим Рот. Ему была вручена награда "Почетное сердце Сараево" за особый вклад в киноискусство.

Фото: "ВОЛЬГА"
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"Это очень круто. Спасибо вам, вы удивительные. Надеюсь, что скоро сюда еще вернусь", - заявил на награждении растроганный теплым приемом в Сараево англичанин.

Между тем в этом году в рамках Sarajevo Film Festival - SFF в течение восьми дней (с 16 по 23 августа) на суд критиков, экспертов и зрителей, прибывших сюда со всего мира, будут представлены 270 картин из 56 стран. При этом за главный приз "Сердце Сараево" поборются 53 работы.

Помимо Тима Рота "Почетное сердце Сараево" в этом году было присуждено одной из наиболее признанных актрис французского кино Изабель Юппер. Ранее этой награды здесь удостаивались Оливер Стоун и Роберт де Ниро.

Директор фестиваля Мирсад Пуриватра сообщил, что на сегодняшний день SFF входит в пятерку авторитетнейших кинофестивалей Европы. Он также добавил, что "со дня первого летнего фестиваля, организованного нами перед самым окончанием осады города, до сегодняшнего момента Международный кинофестиваль в Сараево развивался в соответствии с целями, которые мы поставили еще в те фронтовые 90-годы прошлого столетия. Одной из основных наших задач была и остается - развитие отечественной и региональной кинематографии, а также оказание поддержки талантливым молодым авторам".

В мире Европа Босния и Герцеговина Культура Кино и ТВ Мировое кино
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